Pizza Hut inaugura unidade em Lauro de Freitas

(Foto: Divulgação)

A Pizza Hut acaba de inaugurar sua primeira unidade na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Instalada na praça da alimentação do Parque Shopping Bahia, a loja ficará aberta de segunda a sábado de 12h às 20h, e inicialmente atenderá pedidos no balcão e entrega via delivery nas proximidades do centro comercial, feitos através do site www.pizzahut.com.br.

Com a inauguração a Pizza Hut passa a contar com 12 unidades na Bahia, sendo oito em Salvador e na região metropolitana da capital e mais quatro no interior - Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista e Juazeiro.

“Com a nossa chegada em Lauro de Freitas, ampliamos nossa presença na Bahia e levamos o padrão internacional para atender novos consumidores que poderão receber nossas pizzas preparadas diariamente com a massa Pan no conforto de casa”, afirma Fabiano Strelow, diretor-geral da Pizza Hut Brasil.

“Estamos preparados para oferecer toda a segurança necessária para atender os consumidores. Temos proteção nos caixas, álcool gel 70% para higiene das mãos e informativos indicando a importância dos cuidados com a saúde, também teremos delivery na região”, destaca Marcelo Simões, franqueado Pizza Hut responsável pela unidade.

No cardápio da rede, os sabores Brasileira, Pepperoni, Corn & Bacon, Supreme e Mussarela estão entre os mais pedidos. Os Breadsticks de Pepperoni são ótimas opções de entrada e as Sliders de Brigadeiro como sobremesa.