Planejamento em marketing é o caminho para bombar as vendas de fim de ano

“A propaganda é a alma do negócio”. Esse é um dos ditados mais certeiros quando o foco é ter sucesso em um empreendimento. Porém, no disputado ambiente virtual, não adianta despejar receita em est’ratégias que possam não se adequar ao seu tipo de atividade. Conhecer o público, utilizar a linguagem correta e estar atento ao calendário de ações são pontos fundamentais para uma estratégia de marketing efetiva.

Investir em marketing é retorno garantido. Marcas que focaram em promoções durante a pandemia da covid-19 viram as vendas aumentarem em até 70% quando comparadas aos anos anteriores. Para o fim de ano, as previsões de faturamento do e-commerce brasileiro são de cerca de R$ 106 bilhões, segundo estimativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o que representa um crescimento de 18% sobre o ano passado.

O destaque em meio a esse disputadíssimo ambiente, porém, só será alcançado se os empresários tiverem um bom planejamento. É o que diz Gabriel Teixeira, gerente de Marketing do Wix Payments.

“A linguagem que atenda o contexto específico do consumidor é um diferencial, pode influenciar muito na decisão de compra. Além disso, oferecer vantagens como frete mais baixo, retirada na loja e outras facilidades que o só negócio local oferece é visto com bons olhos pelo consumidor que está próximo a você”_Gabriel Teixeira, gerente de Marketing do Wix Payments

Em paralelo ao trabalho de planejamento da marca, o empreendedor virtual deve estar preparado para apresentar seus produtos e serviços da melhor maneira. “Nesse estágio é preciso investir nas páginas do seu produto para fornecer informações críticas que ajudem os visitantes do site a entender o valor do seu produto acima dos outros”, aponta Gabriel.

O Wix, empresa líder no mercado de construção de sites - com uma plataforma de desenvolvimento web baseada em nuvem para mais de 180 milhões de usuários no mundo -, vem realizando uma série de lives, em parceria com o CORREIO, através do instagram.com/correio24horas.​​​​​​ As duas últimas serão realizadas hoje e amanhã. A iniciativa tem por objetivo seguir expandindo os horizontes de negócios das empresas baianas através do ambiente digital.

Multiplataforma

Um dos principais vetores de familiarização dos clientes com lojas virtuais é a integração com plataformas de redes sociais. Segundo Sara Grunbaum, gerente de Marketing Internacional do Wix, é fundamental fortalecer a presença online de sua marca nas redes sociais, independentemente do número de seguidores.

“Parcerias com influencers podem ser positivas, principalmente para que os seus produtos atinjam um número maior de clientes, mas o mais importante sempre será conteúdo de qualidade e que tenha relevância na vida das pessoas”_Sara Grunbaum, gerente de Marketing Internacional do Wix

Uma dica inteligente para escolher em quais plataformas investir é se concentrar em canais com custos mais baixos, usando estratégias criativas que tiveram um bom desempenho no passado. “Se a empresa não tem dados históricos suficientes para informar o seu plano promocional do feriado, ela pode usar os meses de setembro e outubro para testar os mercados e públicos e se preparar para o pico do feriado, por exemplo”, destaca, Sara.

Para muitas empresas de comércio eletrônico, os canais de melhor desempenho serão anúncios no Facebook, marketing por e-mail e marketing de influenciadores. Com o Wix, você pode criar o seus Anúncios do Facebook diretamente do seu Painel de Controle.

Facilidades

Além dos anúncios no Facebook, os usuários Wix têm acesso ao Ascend, que inclui ferramentas como o CRM, Chat, Automações de Marketing, e-mail marketing, orçamentos e faturas para fortalecer a relação com os clientes e gerenciar o negócio. “Após criar o site, também é possível utilizar os nossos templates de campanha de marketing por e-mail e enviar para toda a sua lista de contatos, coletada através de formulários adicionados à página”, afirma Sara. “O empresário pode configurar e-mails automáticos dependendo da ação do seu visitante no site e ainda enviar orçamentos e faturas para aqueles interessados em seus produtos”, completa.

O Ascend ainda oferece diversos relatórios, completos e de simples compreensão, sobre diferentes dados importantes para o seu negócio como número de visitas, dispositivos usados para visitar o seu site e dados completos sobre as vendas e comportamento dentro do seu site.

Acesse este link para criar o seu próprio site Wix hoje mesmo.

Dicas de marketing para seu site Wix bombar nas festas

Invista na apresentação - Otimize o SEO da página do produto; escreva descrições exclusivas de produtos; capriche nas melhores imagens; compartilhe avaliações de clientes; liste claramente as taxas relevantes.

Adapte-se à mudança no estilo de vida do consumidor – Esteja antenado às tendências de mercado. Não continue a comercializar produtos que não sejam mais interessantes para os consumidores em 2020.

Concentre seu orçamento de marketing em canais comprovados - Aumente seu investimento usando canais com custos mais baixos e estratégias criativas que tiveram sucesso no passado. Para muitas empresas de comércio eletrônico, os canais de melhor desempenho serão anúncios no Facebook, marketing por e-mail e de influenciadores.





Quiz do planejamento:

Algumas categorias de produtos em sua loja aumentaram em popularidade? Existem campanhas de marketing que tiveram um desempenho bom, que lhe permita reutilizar nas festas e promoções de fim de ano? Posts específicos nas redes sociais geraram grande número de vendas? Os clientes responderam especialmente bem a uma determinada promoção? Os anúncios em certas plataformas de mídia social estão recebendo mais engajamento do que outras?





Manual de Estratégias

Quem quiser se preparar ainda mais, pode acessar a página oficial da temporada de festas 2020 para comerciantes criada pelo Wix e fazer o download completo do manual de estratégias de marketing e negócios.

Mais dicas Wix para bombar o seu e-commerce:

www.wix.com/academiadenegocios

pt.wix.com/blog

Esse conteúdo conta com a parceria do WIX.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.