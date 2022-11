Planejar reforma com arquiteto garante comodidade, segurança e satisfação

Conquistar a casa dos sonhos é um conceito que vai muito além da compra do imóvel. Dar a própria cara ao ambiente onde se mora é um passo fundamental para sentir-se de fato no lugar em que chamamos de lar, por isso a busca por escritórios de arquitetura tem crescido cada vez mais, deixando de lado a ideia de que um projeto feito por profissionais é exclusividade de quem tem altos valores para investir.

Prova disso é o engenheiro Bruno Leal que, mesmo acostumado a lidar com obras, entendeu que personalizar o ambiente de uma forma aconchegante para a própria família demandaria mais que os seus conhecimentos de engenharia possibilitavam. “Depois que compramos o apartamento, percebemos que pra que ele atingisse o máximo potencial, teríamos que fazer algumas intervenções, inclusive quebrar paredes para integrar cômodos”, explica. “Apesar de ser engenheiro, preferi confiar esse projeto a um profissional da área de arquitetura e evitar investimentos equivocados”, conta.

Através de indicações, Bruno chegou ao escritório Arkie+ Architecture, que ficou responsável por dar vida ao seu sonho e sua família. “As profissionais me ‘entrevistaram’ para conhecer um pouco mais dos meus objetivos, trocamos muitas ideias, até formularem o projeto. Durante todo o processo foram muito solícitas e disponíveis”, relata. “Quando a obra foi finalizada, admito que ficou ainda mais bonito do que o projeto em 3D que nos apresentaram, equilíbrio perfeito entre beleza e funcionalidade”, completa.

Projeto arquitetônico de casa em Alphaville, em Feira de Santana (Foto: Dander Freitas)

Atendimento personalizado

Contar com um suporte qualificado na hora de planejar a reforma é um passo fundamental para que o sonho de transformar a cara da casa não acabe se tornando um pesadelo. Formada pela união entre as arquitetas Érica Pestana, Ila Carvalho e Karen Oliveira, a Arkie+ Architecture desenvolve projetos residenciais, comerciais e eventos buscando adequar as necessidades do cliente com as tendências do mercado.

Com isso, criam soluções exclusivas, funcionais e com design diferenciado. “Temos uma longa história juntas, eu e Karen estagiamos no escritório de Érica. Depois de um tempo, nos reencontramos e decidimos iniciar este projeto no qual usamos as especialidades de cada profissional para materializar o sonho dos clientes”, explica Ila.

O processo de formulação do projeto, segundo Karen, se dá através de uma dinâmica de conversas para entender sobre o perfil do cliente, estilo de vida e os seus anseios. A partir daí o planejamento vai sendo construído com todo cuidado para que o resultado final atenda as expectativas. “A satisfação do nosso cliente é o nosso objetivo maior, não só depois da obra pronta, mas também no processo para que ele tenha tranquilidade”, diz.

Ila Carvalho, Érica Pestana, Karen Oliveira (Foto: Arley Prates/divulgação)

Satisfação

Pensando em trazer novos ares para o seu escritório de advocacia, que passou por uma expansão, Bruno Freitas também decidiu dar a missão de projetar a cara do seu futuro ambiente de trabalho para Arkie+ Architecture, porém com o desafio de conciliar propostas divergentes. “Expandimos nosso escritório de advocacia e chamamos a Arkie+ para materializar essa proposta. Como atendemos também um público de baixa renda, ficamos com receio que o projeto abusasse do requinte e isso acabasse intimidando de alguma forma os nossos clientes”, diz.

Escritório de advocacia (Foto: Dander Freitas/divulgação)

“O resultado não poderia ser melhor, elas propuseram a soma exata de requinte e simplicidade e os elogios são unanimidade”, afirma. “Também surpreendeu a eficiência do projeto, no qual elas aproveitaram cada milímetro do espaço de forma inteligente. Não poderíamos estar mais satisfeitos”, completa o advogado.

De acordo com Ila, a busca por projetos de arquitetura tem se tornado cada vez mais democrática, não sendo mais exclusividade do público AA, como no passado, já que a utilização de um projeto bem elaborado pode trazer diversos benefícios, inclusive para o custo final de obra e/ou montagem.

Restaurante A Casa Vidal (Foto: Dander Freitas/divulgação)

“Na Arkie+ procuramos adaptar o projeto ao orçamento do cliente e por isso temos visto um público cada vez mais variado, já que as pessoas reconhecem a vantagem de ter um planejamento adequado, uma construção segura, comodidade para o cliente, a conformidade com o que diz a lei, além de todo suporte especializado que procuramos fornecer”, conclui Érica.

