Plano de Recuperação Judicial da Odebrecht é aprovado por credores

Após 10 meses de negociações, a Assembleia Geral de Credores aprovou ontem (22), em inédito formato virtual, o Plano de Recuperação Judicial da Odebrecht S/A. e de outras 11 empresas controladas ou controladoras do grupo baiano.

As empresas que tiveram planos aprovados fazem parte do pilar central da recuperação judicial da Odebrecht e a expectativa é que nos próximos 60 dias outras 8 empresas do grupo terão seus planos aprovados. A partir da homologação judicial da decisão dos credores, começa o prazo legal de dois anos para a execução do Plano de Recuperação Judicial.

De acordo com comunicado internado divulgado pelo presidente da Odebrecht S/

A, Ruy Sampaio, a aprovação é um passo decisivo para a recuperação econômico-financeiro da empresa.

A negociação do Plano contou com assessorias externas de Eduardo Munhoz e Ricardo K.

