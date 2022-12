Plantação com 16,5 mil pés de maconha é destruída na zona rural de Sento Sé

Uma plantação com 16.500 pés de maconha foi destruída na zona rural Lagoa do Mari, município de Sento-Sé, localizado no norte baiano, na última quinta-feira. Um homem encontrado no local da plantação acabou preso em flagrante. A prisão foi efetuada por policiais militares da 96ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Sento Sé), da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT-Norte) e de unidades operacionais subordinadas ao Comando de Policiamento da Região Norte (CPR-N).

Em nota, a PM informou que os pés de maconha já estavam bem desenvolvidos e mediam entre 0,60cm a 1m de altura, aproximadamente. A nota informa ainda que o plantio era irrigado através do sistema de gotejamento, com água armazenada em caixa d'água abastecida por bomba.

A roça contava com uma estrutura de acampamento, com capacidade para três pessoas, com redes, panelas, roupas, material de higiene, alimentos, adubos, entre outros materiais utilizado para irrigação. O plantio foi erradicado e incinerado, sendo uma amostra colhida e encaminhada para as providências cabíveis junto a Polícia Judiciária.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Sento-Sé para lavratura do flagrante delito, pelo crime de tráfico de drogas. O material apreendido no local - uma espingarda de fabricação industrial calibre .36, uma espingarda de fabricação caseira e um celular - também foram apresentados na delegacia.

A apreensão faz parte das ações da Operação Terra Limpa, que já erradicou neste ano mais de 810 mil pés de cannabis sativa (maconha). Somente no município de Sento-Sé foram erradicados 447.200 mil pés.