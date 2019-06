Plantio de pau-brasil alerta para preservação no terreiro da Casa Branca

Árvore que deu nome ao país e que hoje já não é encontrada com facilidade, o pau-brasil foi o escolhido por integrantes do terreiro da Casa Branca, na avenida Vasco da Gama, para uma ação, neste sábado (8), em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na última quarta-feira (5). Eles plantaram uma muda da árvore para simbolizar a importância dela para a identidade do Brasil e a preocupação do Candomblé com a manutenção do vínculo com o verde.

A iniciativa foi do Espaço Cultural Vovó Conceição, cuja responsável é a Ekedy Sinha, além de alunos do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Fernando Batista e Luís Paulo Pinto. Apesar de ter dado nome ao Brasil, a árvore é quase rara no país e é normalmente encontrada em jardins botânicos e áreas de preservação.

"O pau-brasil faz parte da identidade do nosso país e está relacionado aos povos nativos indígenas. Nessa ação, buscamos valorizar isso, essa acestralidade dos nativos brasileiros", diz Fernando, que pesquisa a presença do baobá (planta africana), no candomblé baiano de nação queto.

Ação foi para lembrar importância da árvores para a identidade do país (Foto: Almiro Lopes/ CORREIO)

Ele ressalta, ainda, que a planta é um vículo de gerações no candomblé. "Reafirmamos essa identidade. Além disso, realizamos essa ação em um sábado, dia das Yabás (orixás femininas), das grandes mães. Mostra também o respeito e a preocupação do candomblé com as árvores", completa.

Durante o plantio, eles entoaram cânticos a Osanhe, orixá das folhas. Também homenagearam Onilé, orixá que representa a mãe terra.

Neste sábado, uma árvore sagrada do terreiro caiu após as chuvas que atingiram Salvador. Por pouco a árvore não atingiu a casa do terreiro, o mais antigo de Salvador.