Plataforma oferece cursos remotos gratuitos para área de construção civil

A Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) anunciou nesta quinta-feira (11) a abertura da fase de inscrições para 2.250 vagas na área de construção civil para as obras do VLT do Subúrbio, que devem acontecer de 2020 a 2023 e se estabelecem como oportunidades para que trabalhadores garantam um vínculo empregatício e renda durante esse período. O período de seleção acontecerá de fevereiro até maio de 2021 e os soteropolitanos que desejarem as vagas devem estar atentos a diferença que o currículo e as experiências de estudo podem fazer no processo.

Para Davidson Magalhães, titular da Setre, o quanto o candidato se preparou para disputar a vaga será considerado ao analisar o currículo de cada um. "A seleção será realizada com base nos currículos e na experiência dos candidatos já que não é um concurso público com prova. Então, além das experiências de trabalho, avaliamos o currículo dos candidatos e como eles se prepararam e melhoraram enquanto profissional", diz

Se os interessados nas vagas estiverem atrás de cursos para melhora do currículo e maior capacitação profissional, dá para fazer isso de casa e de maneira gratuita. Diversas plataformas passaram a oferecer cursos profissionalizantes de graça e on-line na pandemia. Entre elas, o site de cursos Educa que, só na área de construção civil, oferece 22 dois cursos que têm entre 20 e 60 horas de duração e concedem certificado que podem ser adicionados ao currículo.

Dentre os cursos oferecidos, por exemplo, estão modalidades como o de gestão e gerenciamento de obras, o de segurança em instalações e serviços de eletricidade, o de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, o de edificações e o de técnicas de execução de alvenaria. Sendo que todos eles podem ser importantes ao relembrar cuidados e garantir que os recrutadores saibam que você se empenha em se atualizar enquanto profissional e otimizar o trabalho que executa.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro