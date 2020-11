PM abre seleção para 600 reservistas que desejem assumir funções administrativas

Pelo menos 310 policiais militares da reserva estão sendo convocados pela PM da Bahia desde já para assumir funções administrativas em unidades operacionais da corporação para que efetivos que atualmente ocupam essas posições possam voltar a atuar nas ruas. Deste total divulgado, 126 já foram chamados e a previsão é que os outros 184 iniciem o trabalho ainda nesta semana. A PMBA abriu processo seletivo para convocar, ainda este ano, um total de 600 reservistas e as inscrições vão até o dia 4 de dezembro.

(Confira abaixo o quadro de vagas por região)

Conforme a instituição, a convocação de reserva remunerada é voluntária, com vagas para todo o estado baiano. Os reservistas chamados receberão indenização de R$ 2,6 mil, além de auxílio transporte e alimentação. A convocação tem prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. A capital e a região metropolitana são as localidades com mais vagas, totalizando 240 oportunidades.

Os voluntários do quadro poderão assumir atividades de motorista, auxiliar, apoio logístico e almoxarifado, auxiliar de informática, auxiliar de serviços gerais e saúde, recepção e secretaria, monitor escolar, músico e instrumentista, coordenador administrativo, suporte técnico de aeronaves, guarda de quarteis e prédios públicos, operador de central de rádio e telefonia, monitor de câmera e CFTV.

Para ingressar, é necessário ter aptidão física e mental para o exercício da atividade, o que será comprovado por inspeção do Departamento de Saúde da PMBA; não estar ocupando outro cargo ou emprego público e nem estar respondendo a inquérito policial, disciplinar ou processo criminal. Os policiais reservistas interessados deverão comparecer à uma unidade operacional mais próxima de sua residência e solicitar a ficha do Sistema de Convocação de Reservistas (SisConRes) para se inscrever. As inscrições serão analisadas entre os dias 7 e 10 de dezembro.

Veja quadro de vagas da seleção:

Salvador - 180

RMS - 60

Região Norte - 60

Região Sul - 90

Região Leste - 90

Região Oeste - 30

Região Sudoeste - 60

Chapada Diamantina - 30

TOTAL - 600 vagas