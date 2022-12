PM apreende 28 kg de maconha em Salvador e Feira de Santana

Duas ações da Polícia Militar resultaram na apreensão de 28 kg de maconha em Salvador e Feira de Santana, informou a corporação nesta terça-feira (20). Em Salvador, a apreensão aconteceu no bairro de Periperi e teve um suspeito de tráfico preso. Em Feira, a ação foi na Lagoa Salgada. Atuaram as 18ª e 65ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPM).

Equipes da 18ª CIPM foram até a Praça do Sol, em Periperi, depois de receberem uma deníncia de tráfico de drogas na região. No local, encontraram um idoso de 65 anos que estava com a maconha. Ele foi preso e levado à Central de Flagrantes, onde foi autuado por tráfico. A PM não informou a quantidade de droga que ele levava.

Já em Feira de Santana, a maconha foi achada em área de matagal, enterrada em um recipiente. Dois homens que estavam próximos fugiram ao notar a chegada da PM.

“Chegamos para averiguar a localidade, quando dois homens fugiram. Fizemos um cerco no local para encontrar a droga e conseguimos localizar enterrada em um recipiente grande. Os homens seguem procurados”, diz o major Denis Anderson, comandante da 65ª CIPM.

Todo o material recolhido foi levado à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) do município.