PM apreende R$ 53 mil em cocaína e caderno com anotações do tráfico no Subúrbio

Cerca de 53 mil reais em pinos com cocaína foram apreendidos por policiais da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi). Flagrante aconteceu na tarde de quarta-feira (15), no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Os militares patrulhavam com motocicletas no condomínio Guerreira Zeferina quando notaram um homem com comportamento suspeito. Foi relizada a abordagem de rotina e com o criminoso de 19 anos foram encontradas algumas porções de cocaína.

Durante conversa inicial ele confessou que vendia a droga e que tinha mais entorpecentes, em uma casa, no bairro de Coutos. No imóvel os PMs encontraram pouco mais de 5.300 pinos com cocaína, uma pistola calibre 380, carregador, munições, embalagens plásticas, um caderno com anotações do comércio ilícito e um iphone 7.



O criminoso foi apresentado no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), onde foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.