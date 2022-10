PM armado com facão é atropelado e tem perna quebrada por artista plástico no Amapá

Uma briga no trânsito terminou com o atropelamento de um sargento da Policial Militar, que teve a perna quebrada, no Centro de Macapá, nesta terça-feira (11). As informações são do g1.

O PM desferiu golpes contra o veículo e o condutor, que é artista plástico, jogou o carro três vezes contra ele. O agente foi internado e o motorista, preso.

Vídeos que circulam na internet mostram o momento em que os dois homens trocam agressões, e em seguida o policial militar, que estava de folga, aparece desferindo golpes contra o carro.

O motivo da briga não foi esclarecido, mas a PM diz que os envolvidos têm desavenças antigas.

Depois da discussão, o condutor joga o carro contra o policial 3 vezes, e na última vez o PM é arremessado e quebra a perna. O cachorro do policial também foi atropelado e morreu.

A Polícia Civil investiga o que teria motivado a briga.