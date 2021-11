PM atira contra homens que tentaram ir ao local do acidente de Marília Mendonça

Policiais de Caratinga, em Minas Gerais, usaram disparos de tiros de borracha para afastar um grupo de homens que tentou no sábado se aproximar do local do acidente que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas na sexta-feira (5).

O boletim de ocorrência sobre o caso, feito pelos próprios policiais que fizeram a guarda do avião, conta que era 3h42 do sábado quando o fato aconteceu. O acidente com o avião aconteceu por volta das 15h30. A aeronave ainda passaria por pericia no dia seguinte e ainda estava com a bagagem e itens pessoais dos cinco ocupantes.

Os policiais dizem que eram quatro homens que chegaram com lanternas, usando uma trilha para se aproximar. O avião caiu ao lado de uma cachoeira, em uma área de mato, ficando em ponto escorregadio e com acesso complicado.

Quando notaram o grupo chegando, os policiais dizem que fizeram um alerta para que não seguissem, o que não foi respeitado. Eles então dispararam dois tiros de borracha e o grupo sumiu no meio do matagal.

A polícia diz que a intenção do grupo era furtar os objetos de dentro do avião. Nenhum dos homens foi identificado posteriormente, e ninguém procurou atendimento médico para tratar possíveis ferimentos pelos disparos.

O capitão da PM na cidade, Jefferson Luiz Ribeiro, diz que não dá para confirmar se a intenção era realmente furtar, mas essa era uma das preocupações. "Os policiais que estavam no local presumiram que fosse para isso, mas pode ser que quisessem uma recordação, ou para tirar um foto", disse ele à Folha de S. Paulo.

Ele diz ainda que talvez a queda d'água próxima tenha dificultado os homens de escutarem o alerta da polícia. Dias depois do acidente, os itens pessoais dos ocupantes foram recolhidos. Foram recuperados 19 itens e objetos pessoais no local do acidente. Na lista há malas, bolsas, celulares e joias.

Marília Mendonça ia de Goiânia para um show em Caratinga, na sexta, quando o avião caiu. Além dela, morreram o tio e assessor de Marília Mendonça, Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana.