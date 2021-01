PM é baleado e 4 suspeitos são mortos no Arraial do Retiro

Quatro homens foram mortos e um policial militar foi baleado no bairro do Arraial do Retiro, na noite dessa quinta-feira (28). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), um patrulhamento de rotina da Polícia Militar flagrou homens armados traficando drogas no bairro.

Na ronda, equipes da 23ª CIPM (Tancredo Neves) foram checar a denúncia e localizaram um grupo armado. Na tentativa de efetuar as prisões, os criminosos atiraram e um disparo acertou um soldado na perna. Ele foi socorrido e não corre risco.

Durante a troca de tiros, quatro suspeitos foram baleados pela polícia. Segundo a SSP, eles foram socorridos para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiram.

Na ação foram apreendidos duas pistolas calibres 9mm e 380, uma delas fabricada em Israel, um revólver calibre 38, um simulacro de arma de fogo, carregadores, munições, porções de maconha e crack, além de celulares.

(Foto: Divulgação/SSP-BA)

O policiamento na região foi reforçado com o emprego de unidades especializadas da PM.