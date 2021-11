PM é baleado em tentativa de assalto no Tororó e mata suspeito

Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto no Tororó, na região do Centro, na noite de quinta-feira (25). Ele reagiu à abordagem e também baleou o suspeito, que morreu no local.

Não há detalhes sobre como ocorreu a tentativa de assalto. A Polícia Militar diz que o crime aconteceu por volta das 19h30. Uma equipe da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local e encontrou o PM, que é lotado na unidade, ferido. O suspeito pelo assalto também estava caído, com ferimento causado pelos tiros.

A PM acionou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro aos dois. O suspeito, contudo, acabou morrendo. O policial foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE) e já recebeu alta, informou a corporação.