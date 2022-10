PM é chamada por suspeita de bomba em ônibus em Cajazeiras X

Uma ameaça de bomba levou a Polícia Militar até o bairro de Cajazeiras X nesta quinta-feira (13). Uma caixa onde estaria o artefato explosivo foi abandonada em um ônibus que circulava pelo bairro. Ontem, uma situação similar foi registrada na Estação Mussurunga, que teve que ser isolada.

Uma equipe da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e uma do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram até o local para atender a ocorrência e isolaram a área.

A especializada concluiu depois de averiguar a caixa e o conteúdo que o material encontrado não trazia qualquer substância explosiva, informou a Polícia Militar.

As circunstâncias do abandono da caixa no ônibus devem ser investigadas, acrescenta a corporação.

Estação Mussurunga

Um objeto deixado em um ônibus na Estação Mussurunga, em Salvador, voltou a assustar passageiros e rodoviários na tarde de ontem, um dia antes de completar um mês da última suspeita de bomba no mesmo local. Em nenhum dos episódios foi detectado artefatos explosivos no pacotes.

A Polícia Militar informou que equipes da 49ª Companhia Independente da PM foram acionados na manhã desta quarta-feira (12) em razão do suposto artefato no interior de um veículo de transporte coletivo na Estação Mussurunga, localizada na Av. Luís Viana Filho. O local foi isolado para demarcação de um perímetro de segurança e uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também foi chamada para a averiguação do fato.

Através de uma leitura scanner, os policiais do Bope constataram que o material não continha quaisquer substâncias explosivas.