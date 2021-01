PM e CMG iniciam transporte aéreo de imunizantes do novo coronavírus

Até as 18h deste domingo (24), aeronaves da Polícia Militar (PM) e da Casa Militar do Governador (CMG) distribuirão as 119.500 doses da vacina Astrazeneca/Oxford, contra o novo coronavírus, para cidades da Região Metropolitana de Salvador e do interior do estado. Todas as regiões estão sendo contempladas.

Onze aeronaves, sendo seis aviões e cinco helicópteros, iniciaram as decolagens às 13h30. Os imunizantes chegaram à Bahia, no final da manhã.

"Vamos com força máxima para mais essa etapa da luta contra a covid-19. As vacinas para capital foram escoltadas por via terrestre e o mesmo acontecerá com as doses que foram enviadas para outras cidades", destacou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.

