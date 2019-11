PM e mais dois são presos por suspeita de atirar em homem após beijo gay

Foto: Bruno Wendel/Arquivo CORREIO

Suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio de um rapaz que beijou o namorado em um bar de Camaçari, Fredson Silva de Castro, Maurício Ferreira de Jesus e José Carlos Novaes Souto Neto tiveram os mandados de prisão temporária cumpridos na cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As investigações da 18ª Delegacia (Camaçari) resultaram na prisão de Fredson, Maurício e José Carlos nesta sexta-feira (1). O trio tem envolvimento na agressão e tentativa de homicídio do ajudante de cozinha Marcelo Macêdo, 33 anos, ocorridas no bar no dia 20 de outubro.

“Os três foram identificados como autores dos crimes e teriam sido motivados por homofobia, após presenciarem a vítima beijando o companheiro”, informou a titular da 18ª Delegacia, Tais Ciqueira.

Com o cumprimento dos mandados, Fredson, que é policial militar, deverá ficar custodiado no 12º Batalhão (BPM/Camaçari), onde é lotado. Maurício e José Carlos serão encaminhados ao sistema prisional.

“Vamos finalizar as oitivas e concluir o inquérito”, destacou a delegada.

Represália

O fato de o episódio envolver um policial militar fez com que Marcelo Macêdo viesse a público falar sobre o assunto. O ajudante de cozinha disse que teme represália.

“Até agora não fui ameaçado, mas estamos com muito medo do que ele (PM) possa fazer. Eu, meus amigos, minha família, todo mundo está apavorado pelo fato de o caso envolver um policial. Só fico trancando em casa. Minha família não quer que eu vá para lugar algum, não queria que desse nem entrevista, mas vi que é necessário falar sobre o assunto”, disse.

“Meu namorado também nunca passou por isso. Ele está tão aterrorizado quanto eu”, complementou, em entrevista ao CORREIO.