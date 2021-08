PM é morto a tiros em estacionamento de supermercado em Juazeiro

Um sargento da policia militar identificado como Josivan Rodrigues da Fé foi morto a tiros na tarde deste domingo (1), em Juazeiro, no norte da Bahia.

De acordo com informações do Jbrito Notícias, o policial foi baleado na cabeça na estacionamento do supermercado Atacadão, no bairro Itaberaba.

Policial foi morto no estacionamento do supermercado na tarde deste domingo (foto: Reprodução/JBritoNoticias)

Até o começo da noite não havia informações sobre a motivação e autoria da morte do PM. O militar, que era lotado na 91° CIPM de Capim Grosso, não estava de serviço no momento em que foi morto.