PM e PC apreendem fuzil, granada e drogas em Águas Claras

A Operação Nossa Força II das polícias Militar e Civil apreendeu, no final da tarde de terça-feira (26), fuzil, granada e drogas, no bairro de Águas Claras, em Salvador. Traficantes abandonaram os materiais e fugiram quando avistaram as equipes das forças de segurança. Militares e civis do CPR-Central, da 3a CIPM, da Rondesp Central e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizavam ações preventivas, no bairro, quando localizaram um grupo, na Rua Cristo É Vida.

Durante cerco, os criminosos atiraram e fugiram. No local os policiais apreenderam um fuzil calibre 5,56, carregador, munições, uma granada, 21 pinos de cocaína e 15 pedras de crack. O caso foi registrado, no DHPP.