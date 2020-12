PM encerra festa de 200 pessoas em condomínio de luxo de Trancoso; veja vídeo

Após uma liminar do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) emitida nesse sábado (26) que proíbe qualquer festa na Bahia, a Polícia Militar encerrou, já à noite, uma festa particular em Trancoso, distrito da cidade de Porto Seguro, no sul baiano. O evento acontecia em uma casa de um condomínio de luxo e tinha em torno de 200 pessoas.

Ainda segundo a PM, após tomarem ciência da ocorrência da festa denominada de SARARÁ, por volta de 21h, policiais se deslocaram até o local indicado e constataram a veracidade da denúncia. O responsável pelo evento fugiu com a chegada das autoridades, mas foi identificado.

"O responsável fugiu, mas nós identificamos e foi lavrado um termo de ocorrência para ele ser responsabilizado. Ele vai ser processado por infringir normas do poder público, destinada a impedir propagação de doença contagiosa, como consta no artigo 268 do Código Penal", explicou o tenente-coronel Anacleto França Silva, comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar de Porto Seguro (8º BPM). Segundo França, os convidados da festa eram de Salvador e Feira de Santana.

Todos deixaram o imóvel após terem sido devidamente informados sobre as consequências do descumprimento do decreto do governo do estado. Em nota, a PM de Porto Seguro "reforça o alerta a moradores e turistas sobre a proibição de eventos em todo estado, objetivando conter a propagação da pandemia do covid-19".

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro