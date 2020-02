PM filmado agredindo e insultando adolescente em Paripe é afastado das ruas

O policial militar filmado agredindo e insultando um adolescente de 16 anos no bairro de Paripe, em Salvador, no último domingo, já foi afastado das ruas.

“O policial militar já foi identificado e ouvido na 19ª CIPM, unidade onde ele é lotado. Ele foi afastado das ruas e cumprirá expediente administrativo”, diz o comunicado divulgado pelo departamento de comunicação da PM na noite desta terça-feira (4), um dia após o vídeo viralizar e provocar revolta.

Ainda de acordo com a comunicação da PM, “o vídeo foi encaminhado ontem [segunda] mesmo para a Corregedoria Geral da Polícia Militar para que seja instaurado um feito investigatório com o objetivo de apurar nas esferas administrativa e criminal”.

A PM também reforçou, assim como em nota divulgada na véspera, que “não preconiza a violência e rechaça todo e qualquer tipo conduta arbitrária e preconceituosa por parte de qualquer integrante da corporação”.

Na gravação, um jovem aparece sendo revistado e, em seguida, acaba agredido com murros nas costas. O PM, que não teve a identidade revelada, também faz insultos racistas ao jovem após retirar sua boina e criticar o penteado, no estilo black power.

Ao ouvir o rapaz dizer que é trabalhador, o PM retruca: "Você pra mim é um ladrão. Você é vagabundo! Essa desgraça desse cabelo. Tire aí [o chapéu], vá! Essa desgraça aqui. Você é o quê? Você é trabalhador é, viado?"

Corte de cabelo

Em entrevista ao CORREIO, nesta terça, o jovem afirmou que está com medo e, temendo uma represália após a repercussão do caso, contou que pretende cortar o cabelo.

"Não me sinto mais à vontade para usar [o black power]. Me sinto ameaçado, se ele [o PM] vai querer me pegar por causa do vídeo, fazer maldade comigo", comentou.

Ele relembra que no dia da abordagem tinha levado uma amiga de sua namorada no ponto de ônibus. "Parei para conversar com um colega que tava de carro. Foi quando a viatura veio e fez a abordagem. Deu chute primeiro na perna do meu colega e depois veio para cima de mim. Falou que eu era vagabundo com esse cabelo aqui, ladrão".

'Não admito'

O governador Rui Costa, em publicação feita em seu perfil oficial no Twitter, na manhã desta terça, comentou a denúncia de racismo envolvendo o policial militar.

“Como governador do Estado da Bahia, não admito comportamento de violência policial como o ocorrido no vídeo que circula nas redes sociais. É inaceitável, inadmissível e não reflete o comportamento e os ideais da instituição”, disse Rui.

Ele, que participou da entrega uma contenção de encosta na manhã desta terça-feira (4) na Bela Vista do Lobato, também no Subúrbio, afirmou que acompanha a apuração do caso.

“Determinei apuração rigorosa e imediata da Corregedoria da Polícia Militar com as devidas punições legais aos responsáveis e divulgação para a sociedade das medidas adotadas, para que esses casos isolados não possam continuar comprometendo a imagem da instituição”, completou.