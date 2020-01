PM intercepta traficantes que tentavam fugir em barco

Depois de receber denúncias de homens armados na praia de Plataforma, a Polícia Militar interceptou a fuga de um grupo de traficantes na tarde desta sexta-feira (10).

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, a quadrilha era envolvida com homicídios, tráfico de drogas e roubos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, e tentou escapar do cerco com uma embarcação.

A ação foi iniciada depois que guarnições da 14a CIPM receberam informações da presença do grupo próximo a descida da Ladeira do Mocotó. Quando foi abordado, o grupo reagiu atirando e, após confronto, iniciou uma tentativa de fuga pelo mar.

Com auxílio de um barco, os PMs perseguiram o quarteto (três homens e uma mulher). O Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia, o Graer, foi acionado para auxiliar na interceptação.

No momento da ação, um deles, líder da quadrilha, acabou ferido, foi levado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu. Os outros três acabaram presos em flagrante com um revólver calibre 38, munições e porções de maconha, cocaína e crack.