PM joga bicicletas e itens de ambulantes no mar da Barra

O policial militar que está em frente ao Farol da Barra, desde o início da tarde deste domingo (28), disparando tiros para cima, já jogou bicicletas e itens de vendedores ambulantes que trabalhavam no local no mar. Policias militares da 11º Independente de Polícia Militar (PM) e o o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) acompanham a situação e tentam negociar com o homem, que é lotada na 72º CIPM de Itacaré, no Sul da Bahia.

O policial invadiu o gramado em frente ao Farol da Barra por volta das 14h20. Ele foi perseguido desde a ladeira da Barra por viaturas da polícia, depois de efetuar disparos para cima, antes de parar no Farol da Barra. Lá, pintou o rosto de verde, entoou palavras de ordem e disparou dezenas de vezes. No fim da tarde, ele chegou a empurrar viaturas da polícia para longe dele - uma delas quase bateu contra um muro.

De acordo com a PM, o "militar está demonstrando descontrole emocional". Um especialista em gerenciamento de crise do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) também está no local, para tentar uma negociação. "A Polícia Militar lamenta pela ocorrência crítica envolvendo um integrante da corporação. Nesse sentido não poupará esforços para que todos os protocolos internacionais de gerenciamento de crises sejam adotados", escreveu, em nota.

Equipes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) estão no local e desviaram o trânsito para a Rua Barão de Itapoã.