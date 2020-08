PM joga carrinho de frutas de ambulante no chão, é filmado e acaba afastado

Foto: Reprodução

Um policial militar foi filmado ao jogar no chão um carrinho de frutas de vendedor ambulante, em Fortaleza, nesta quinta-feira (27). O vídeo mostra o momento que o PM e o ambulante discutem.

"Você não pode fazer isso, não, moço. Você tá me prejudicando", afirma o ambulante, ao que o PM acaba virando o carrinho com as frutas. Parte delas já havia sido jogada no chão. O ambulante em seguida lamenta a abordagem e junta as frutas caídas.

O caso aconteceu próximo de uma base da Polícia Militar do Ceará (PM-CE).

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Santos Costa, publicou, em seu perfil no Instagram, um comentário afirmando que o fato será apurado e que será instaurado um inquérito pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD). "Tal comportamento é lamentável e não corresponde ao comportamento da maioria esmagadora da tropa", afirma.

A SSPDS afirmou que o policial foi afastado das suas funções assim que a Polícia Militar cearense tomou conhecimento do caso. Nem o policial, nem o ambulante tiveram as identidades reveladas.

Veja o vídeo que mostra a situação.