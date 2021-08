PM lança operação de reforço na segurança do Centro Histórico de Salvador

Com a intenção de reforçar o policiamento preventivo no Centro Histórico de Salvador, a Polícia Militar da Bahia lançou, nesta quinta-feira, a Operação Centro Histórico de Salvador Forte. O lançamento ocorreu no Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho.



O subsecretário da Segurança Pública, Hélio Jorge Paixão, participou da apresentação do conjunto de ações. A operação vai contar com o reforço de 120 policiais militares, entre profissionais do 18º Batalhão da PM e unidades especializadas como os Batalhões de Choque ( BPChq) e de Policiamento Turístico (Beptur), e o Esquadrão de Polícia Montada.



"Essa é mais uma iniciativa implantada para atender às demandas da sociedade. Para além de um local turístico, o Centro Histórico possui uma grande representatividade cultural e comercial, sem deixar de ser um espaço habitado", afirmou o subsecretário.



O comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho acompanhou o início da operação. "Esse reforço chega para atender aos baianos. Não vamos medir esforços para sempre ouvir a população e servir da melhor forma possível as necessidades", afirmou.