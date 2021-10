PM lotado em Itapuã e ex policial são presos acusados de matar uma pessoa em Petrolina

Um policial militar lotado na 15ª Còmpanhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itapuã) e um ex-policial, suspeitos de praticarem um homicídio em Pernambuco, foram presos na noite de quinta-feira, em Feira de Santana. Com eles foram encontrados um fuzil, uma espingarda, pistolas, coletes balísticos e farta munição. No carro havia ainda uma mulher, que também foi presa.

O trio é suspeito de assassinar um homem, na manhã de quinta-feira, em Petrolina. A Polícia Civil de Pernambuco, que participou do flagrante, solicitará da Justiça o encaminhamento do trio para a cidade de Petrolina, onde ocorreu o crime. Equipes da Rondesp Leste, CPE, PRF e da Polícia Civil de Pernambuco interceptaram o veículo modelo Corolla utilizado pelos suspeitos, na BR-116, mais precisamente no trecho da Avenida Transnordestina.

Dentro do carro foram encontrados um fuzil calibre 7,62, uma espingarda, quatro pistolas calibres 40, 45 e 9mm, carregadores, coletes balísticos e farta munição de diversos calibres. Os dois homens e uma mulher foram apresentados, na Central de Flagrantes de Feira de Santana, e autuados por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.