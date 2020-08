PM prende dupla que invadiu comércio na Caixa d'água e atirou contra o proprietário

Dois homens foram presos, na noite de quinta-feira (6), nas proximidades da Feira de São Joaquim, logo após terem invadido um estabelecimento comercial na Caixa d'água e atirado contra o proprietário. A prisão foi efetuada por policiais militares da Operação Gêmeos, que encontrou a dupla armada.

A polícia chegou até eles após receber a informação via rádio. A partir da denúncia, os policiais ficaram alerta às características do carro no qual os criminosos tinham fugido e, ao avistar o veículo na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, realizou a abordagem. Os homens, que estavam com uma pistola, confessaram terem invadido o imóvel e atirado no braço do dono do estabelecimento em decorrência de uma briga no passado. A dupla foi conduzida para a 5ª Delegacia (Periperi), onde foi presa em flagrante.