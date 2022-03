PM prende três homens e recupera carro roubado na Av. Paralela

Três homens foram presos por uma guarnição da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras) com um carro com restrição de roubo na Av. Luís Viana Filho (Av. Paralela) na manhã desta quinta-feira (3).



Os policiais realizavam rondas pelo local, quando foram informados por populares de que três homens a bordo de um veículo estariam cometendo roubos ao longo de toda a avenida. De posse de informações referentes ao carro e aos ocupantes, a equipe iniciou as buscas, vindo a encontrar três suspeitos que, diante da aproximação dos pms, fugiram.



A guarnição fez o acompanhamento do carro, que foi alcançado em um dos acessos ao Bairro da Paz. Os três ocupantes do veículo foram detidos e os militares constataram que o automóvel possuía restrição de roubo.



Os três suspeitos e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (Drfrv), onde a ocorrência foi registrada.