PM que matou delegado em Itabuna será indiciado por homicídio doloso

A Polícia Civil vai indiciar em breve por homicídio doloso o cabo da PM Cleomário de Jesus Figueiredo, autor do disparo que matou o delegado José Carlos Mastique de Castro Filho, no último dia 28, em Itabuna, Sul do estado. A investigadores que apuram o caso, o delegado responsável pelo inquérito, André Aragão, da 6ª Coordenadoria de Polícia do Interior, disse que, após ver as imagens das câmeras de segurança instaladas na área do crime, não resta dúvida de que o cabo teve intenção de matar ao atingir Castro Filho com um tiro de submetralhadora no peito.

Dose de excesso

“Por mais que o delegado aparentasse comportamento extremamente alterado, os PMs envolvidos na ação, inclusive o que atirou, poderiam tê-lo imobilizado com facilidade sem disparar”, revelou à Satélite um dos policiais que investigam o homicídio. Filho de um influente médico de Itabuna, falecido há quatro anos, o delegado morreu após interferir em abordagem feita pela PM em um posto de gasolina situado no centro da cidade.

Lenha na fogueira

A revolta da bancada do PP contra o vice-governador João Leão, noticiada ontem, aumentou de proporções após o encontro realizado na tarde de ontem entre parlamentares da sigla e o presidente da Assembleia Legislativa, Nelson Leal, governador em exercício até o próximo dia 16. Isso porque Leal foi responsável pela indicação do ex-chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos (Sihs), Wilson Brito Filho, demitido na última sexta por Leão, quando ele ainda estava no cargo de governador. Em seu lugar, foi nomeado Leonardo Ramacciotti, irmão de André Ramacciotti, braço-direito do deputado federal Cacá Leão (PP) no Congresso.

Aspa

"E aí, Colbert Martins? Quais providências a prefeitura tomará? Quanto vale uma vida? Já foram sete perdidas? Acorda, muda, pois as vozes das ruas estão a lhe condenar", Targino Machado, deputado estadual do DEM e líder da oposição na Assembleia, em fogo amigo contra o prefeito de Feira, de quem é aliado, por causa do surto de dengue na cidade

Fora do radar

O Nordeste concentra o menor número de cidadãos que se dizem muito informados sobre a reforma da Previdência, aponta nova pesquisa do Instituto Paraná, feita com 2.020 moradores de todas as regiões do país e divulgada ontem. No total, o índice é 7,4% nos estados nordestinos, seguido pelos do Norte e Centro-Oeste (8,9%), Sudeste (10,4%) e Sul (13,9%). Ao todo, 60,8% dos brasileiros estão pouco ou nada informados sobre a proposta de mudança nas regras das aposentadorias, apesar da onipresença do tema na mídia.

Abaixo de zero

Um banho de água gelada caiu sobre a cabeça do trade turístico de Salvador com a decisão do governo federal de cancelar o encontro regional da ONU sobre o clima (Climate Week), que aconteceria na capital entre 19 e 23 de agosto. Com estimativa para receber mais de três mil participantes, fora a equipe de trabalho dos organizadores, o evento era visto como o oásis para alavancar o fluxo de visitantes durante o deserto da baixa estação.

Sinal de fumaça

A direção da Souza Cruz na Bahia sonha com uma eventual redução dos impostos sobre cigarros para diminuir a entrada de produtos contrabandeados no país, onde têm preços bem abaixo dos legalizados. É que o estado, no mapa da companhia, é hoje o maior paraíso dos contrabandistas no Brasil.