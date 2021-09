PM reforça policiamento e ocupa Planeta dos Macacos, em São Cristóvão

A Polícia Militar iniciou nesta quarta-feira (1º) uma operação na região de Planeta dos Macacos, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. A intenção é combater o tráfico de drogas no local e reforçar a segurança, diz a PM.

Os primeiros policiais chegaram à localidade por volta das 5h de hoje.

Em nota, a PM diz que a 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) está no local com apoio de todas as unidades do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) – Atlântico, canil do Batalhão de Choque, do Grupamento Aéreo (Graer), Operação Garra do Batalhão de Polícia de Reforço Operacional (BPRO) e de guarnições da Ronda Universitária do Comando de Operações Policiais Militares (Coppm).

"O reforço seguirá por tempo indeterminado, com o objetivo de manter a ordem pública e tranquilizar a comunidade local", diz trecho da nota.