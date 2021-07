PM vai encerrar festa em Ipiaú e é recebida a tiros por participantes

A Polícia Militar encerrou, na noite de domingo (11), um evento festivo com cerca de 200 pessoas, o que descumpre o decreto estadual de combate à proliferação da covid-19. De acordo com informações da corporação, quando os policiais chegaram ao local, pouco depois das 22h, foram recebidos a tiros por criminosos que estavam dentro de um bar. Nenhum policial ou suspeito ficou ferido.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima, feita por volta de 21h50, à Central de Operações da 55ª CIPM. As informações davam conta do descumprimento do decreto e denunciavam a presença de pessoas armadas próximo a um boteco, às margens da BR-330, saída de Ipiaú, sentido Jitaúna, os PMs foram verificar a situação.

"Com objetivo de averiguar a denúncia, as guarnições deslocaram ao local, sendo que alguns policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo, que vieram do interior do bar", informa nota da PM.

Das pessoas que se encontravam no local, algumas conseguiram evadir correndo pelos fundos do estabelecimento, outras foram abordadas e liberadas.

"Foram feitas buscas por todo perímetro, sendo encontrados quatro veículos abandonados em via pública, que foram devidamente removidos", informou a PM, que conduziu o proprietário do estabelecimento até a Delegacia de Ipiaú, por descumprimento do decreto estadual de combate à proliferação do covid-19.