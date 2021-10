PMs salvam criança engasgada com pirulito em Pindobaçu

Policiais militar da 54ª CIPM de Pindobaçu, no centro norte baiano, realizavam rondas na feira livre do distrito da Serra de Carnaíba, no final da manhã desse domingo (10), quando foi acionada por populares para prestar socorro a uma criança que estava com as vias aéreas obstruídas.

Imediatamente, os soldados Jamison Tiago Silva Oliveira e Bruno de Oliveira Santos se dirigiram a um estabelecimento localizado na Rua Petrolina, quando se depararam com um garoto de cerca de 10 anos que estava engasgado com um pirulito.

A medida adotada para liberar as vias aéreas do menino foi a Manobra de Heimlich, recomendado para esses tipos de casos, e que acabou obtendo êxito. Após o socorro, a criança foi encaminhada para o posto de saúde local, onde foi atendida, medicada e liberada posteriormente.

A técnica aplicada pelos soldados Jamison e Bruno é usada em primeiros socorros nos casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar. Confira duas formas de realização do protocolo nos vídeos abaixo.