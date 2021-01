PMs salvam vida de recém-nascida que tinha se engasgado com leite na Bahia

Uma bebê recém-nascida foi salva por policiais militares em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite de sexta-feira (22). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), três PMs foram chamados para atender uma ocorrência através do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) no bairro Piaçaveira.

Ao chegar no local, os policiais se depararam com uma mulher desesperada pedindo ajuda para sua filha de apenas um mês que havia se engasgado com leite materno.

“A gente estava resolvendo a ocorrência quando a mãe da pequena Luísa chegou aos prantos. Peguei a garota no colo e comecei as manobras de desengasgo, mas ela não retornava”, contou o cabo Osvaldo de Jesus Couto.

Os PMs pegaram a criança, colocaram na viatura e levaram a um posto de apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nas proximidades do bairro. “Eles prestaram os socorros e conseguiram reanimar a criança. Ganhamos o dia”, completou Couto.