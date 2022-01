PMs trocam tiros com criminosos durante festa paredão em Lauro de Freitas

Policiais militares trocaram tiros com criminosos enquanto tentavam encerrar uma festa do tipo paredão na madrugada deste domingo (30) na Avenida Queira Deus, situada no bairro de Portão, em Lauro de Freitas.

De acordo com a Polícia Militar, os PMs foram surpreendidos por um grupo com cerca de oito homens armados que estavam no final da rua e passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os populares e a guarnição. Houve revide, mas ninguém se feriu. Os suspeitos escaparam por uma área de mata.

Cerca de 250 pessoas participavam do evento na hora que o tiroteio começou. Com o cessar dos tiros, os participantes da festa encerrada desrespeitaram as recomendações de retornarem para suas residências. O grupo passou a se aglomerar para consumir bebidas alcoólicas enquanto faziam manobras perigosas em motocicletas. Só depois da utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo, a evacuação da via foi concluída.

"Essa operação foi realizada exclusivamente para combater paredões. Foi realizada nas madrugadas de sábado para domingo e de domingo para segunda. A equipe utilizou sinais sonoros da própria viatura como sirene, buzina e alto falante, orientando para que todos voltassem para suas casa e assim foi procedido. ", detalhou o comandante da unidade, major Everton Monteiro.