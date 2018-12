Podcast #74: melhores e piores da dupla Ba-Vi em 2018

Fim de ano é sempre época de retrospectiva e com o Bate-Pronto Podcast não é diferente. Os jornalistas do CORREIO resolveram trazer uma lista de melhores e piores da dupla Ba-Vi no ano de 2018. Tem 'troféu' para todo mundo, de melhor do ano a mico de 2018, passando por revelações e melhores e piores contratações. Ficou curioso? É só ouvir a edição 74 do programa, a última do ano.

Bate-Pronto Podcast #74

Bloco 1: Melhores e piores de 2019 - a partir de 5:43

Bloco 2 - Tops dos seguidores - a partir de 1:10:18

Trilhas desta edição: Simone - Então é Natal e Garotos Podres - Papai Noel Velho Batuta

ATENÇÃO: O Bate-Pronto Podcast, gravado semanalmente pelos jornalistas do CORREIO, agora está disponível no SPOTIFY! Procure no aplicativo, assine e receba os programas em primeira mão. É de graça.

ATENÇÃO 2: Você também pode assinar o BPP e receber episódios no seu celular baixando um aplicativo de podcasts: Google Podcasts, SoundCloud, CastBox, Podcast Addict, Stitcher... Baixe e assine. É de graça.

Para ouvir no SoundCloud, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir os podcasts anteriores, clique aqui.

Para ouvir agora, basta clicar no player abaixo ou fazer o download para escutar quando e onde quiser: