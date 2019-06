Podcast #84: O guia MAIS COMPLETO da Copa do Mundo feminina

É COPA DO MUNDO, BRASIL!

A Copa do Mundo 2019 de futebol feminino. na França, começa nesta sexta-feira (7)! E nossa Seleção Brasileira estreia no domingo (9), às 10h30, contra a Jamaica.

Mas, diga aí: você conhece bem o futebol feminino? Quem são as estrelas da Copa? E as seleções favoritas? Quem são as maiores ganhadoras?

Não sabe? Tudo bem: estamos aqui para resolver isso!

>> QUIZ: você conhece as jogadoras da seleção feminina de futebol?

Nesta edição, o Bate-Pronto traz um guia completo da Copa do Mundo 2019.

Para a edição trouxemos a jornalista Juliana Lisboa, colaboradora do site Dibradoras, o maior veículo especializado em futebol feminino no Brasil.

Bate-Pronto Podcast #84

Bloco 1:

Histórico da Copa do Mundo Feminina: A partir dos 2:00

Informações sobre a Copa de 2019: A partir dos 9:10

Bloco 2:

Quais as seleções favoritas à Copa? A partir dos 17:24

Quem são os destaques individuais da Copa? A partir dos 19:43

Bloco 3:

Seleção Brasileira: quem são as jogadoras? A partir dos 34:05

Trabalho de Vadão: a Seleção chega bem? A partir dos 49:57