'Pode atirar', diz Leifert ao ser questionado se prefere Lula ou Bolsonaro

O apresentador Tiago Leifert afirmou na quarta-feira (1º) que prefere levar um tiro do que escolher entre Lula e Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais.

Falando ao podcast Cara a Tapa, de Rica Perrone, Leifert foi questionado sobre o que faria se alguém colocasse uma arma na sua cabeça mandando escolher entre o petista e o atual presidente. "Pode atirar. Não dá, essa é a posição solitária, não dá", afirmou.

Depois, ele ainda questionou as pesquisas eleitorais. "Eu acho que tem muita gente calada, eu não acho que as pesquisas estejam no caminho certo. Não sei nem se esse é o segundo turno, não sei se eles não desistem antes ou se acontece alguma coisa", avaliou.

Leifert também comentou sobre os dois governos, de Lula e Bolsonaro, admitindo que o petista fez um bom governo no primeiro mandato, mas destacando que "não dá", depois de "tudo que aconteceu".

“O Bolsonaro foi muito mal e o Lula não dá. Fez um bom governo em 2002, entendo a figura que ele é, a importância que ele tem, mas não consigo fazer o malabarismo mental de tudo o que aconteceu", afirmou.