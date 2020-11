Pode ser que dê errado, mas pelo menos você tentou

Pode ser que as coisas não saiam como planejado. Que aquele sonho que você tinha não se realizou como você imaginou. Ou ainda nem tenha se realizado. Pode ser que você se pergunte se vale a pena o passo. A espera. A esperança. Pode ser que o seu coração aperte e um dia ou outro você acorde com vontade de deixar tudo pra lá.

Pode ser que a fé que você sente no momento não seja suficiente para alimentar a sua motivação em continuar. Pode ser que o amor tenha quebrado você no meio. E que a decepção com as pessoas que você tanto acreditava tenha sido uma pancada forte no seu sentimento.

Pode ser que o sol brilhando lá fora não faça sentido com o seu coração nublado. Pode ser. Ninguém é feliz o tempo inteiro e nem precisa ser.

O mais importante é que você continue tentando. Continue acreditando no amor, continue alimentando a sua fé, continue lutando. O mais importante é que você continue vivendo. Sonhando, principalmente com dias melhores.

Pode ser que uma vez ou outra o trem da vida saia dos trilhos, mas não existe nada mais bonito na nossa história do que olhar para trás com toda a bagagem de experiência nas costas e poder dizer: eu tentei.

A vida é assim. Mente quem diz ser fácil viver com todos os trancos e barrancos que a vida impõe sobre o nosso destino. O segredo? Não existe segredo. A fórmula? Mente quem te traz fórmulas. No fundo, só você sabe o melhor jeito de se recuperar de uma dor, de um amor que não deu certo, de um plano que caiu de repente.

Só que eu tenho uma crença: no tempo. Uma vez eu estava estraçalhado por dentro e perguntei pra uma amiga quando aquela iria passar. Ela não soube responder. Outro dia, recentemente, uma amiga me perguntou quando a dor que ela estava sentindo iria passar. Eu não soube responder.

A única coisa que eu sei é que passou. Sempre passa. E a gente segue.





*Edgard Abbehusen é escritor, compositor, redator, baiano, criador de conteúdo afetivo e autor de livros; Ele publica textos exclusivos aos domingos no site do CORREIO e redes sociais Acompanhe Edgard no Twitter e Instagram