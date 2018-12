Poderoso casamento movimentou Trancoso

Alexandre Mattos e Jordana Orzil (Foto: @gustavosarmento)

O fim de semana foi de festa em Trancoso. Por lá, Mannu Carvalho organizou o casamento de Alexandre Mattos e da advogada Jordana Orzil.

Alexandre, que é diretor de futebol do Palmeiras, reuniu vários jogadores e a diretoria do time, além do técnico Luiz Felipe Scolari e um caminhão de amigos, para dois dias de comemoração. Todos, claro, celebrando também a conquista do Campeonato Brasileiro de 2018, no último dia 2 de dezembro.

Uma turma de peso esteve presente, como o empresário e representante do Barcelona, André Cury, o pai do jogador Neymar e Leila Pereira, a poderosa presidente da Crefisa.





