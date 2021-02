Poeta Ascenso Ferreira é o próximo homenageado do Sarau do XVIII

"Hora de comer, comer. Hora de beber, beber. Hora de vadiar, vadiar. Hora de trabalhar... pernas pro ar que ninguém é de ferro!"

O autor desse poema brasileiro é Ascenso Ferreira, pernambucano de Palmares, e poeta homenageado no 4º sarau da websérie "Saraus do XVIII - Refazendo", que vai ao ar na próxima segunda-feira (8), às 19:30 horas, no canal República AF, no Youtube. O público ainda pode aguardar para esta segunda-feira a participação do ator Carlos Betão.

Nesta edição, o projeto terá a participação especial do ator e diretor teatral paulista Elias Andreato, além da apresentação e roteiro de Aninha Franco e atuação e direção de Rita Assemany

O projeto, que estreou com o Sarau da Saudade, com a participação da cantora Maria Bethânia, já exibiu episódios sobre a obra do satírico Gregório de Mattos e a Literatura Oral Africana nos Orikis aos orixás, que teve como convidada especial a cantora italiana Fiorella Mannoia.

Os saraus Saudade, Boca do Inferno - um republicano na Cidade da Baía e "Orikis, a poesia dos orixás" continuam disponíveis no canal.

Ascenso

Contemporâneo dos Movimentos Modernista, Antropofágico e Pau Brasil, que combateram o colonialismo cultural europeu, Ascenso Ferreira criou a Poesia modernista e antropofágica na prática, cantando, declamando, rezando, cuspindo, dançando, arrotando o Brasil profundo nos seus poemas.

Dentre os quais, o tão conhecido Oropa, França e Bahia; Trem de Alagoas, o "vou danado pra catende" eternizado por Villa Lobos e musicado por Mônica Sangalo especialmente para este sarau.

O que:

Sarau do XVIII – 4º episódio - Ascenso Ferreira, esse poeta da gente...

08 de fevereiro

19h30

Canal República AF (Youtube)

Gratuito

Acessibilidade em Libras