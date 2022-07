Poeta Tiago D. Oliveira lança novo livro na loja da Caramurê, no MAM-BA

O professor e poeta baiano Tiago D. Oliveira, autor do aclamado ‘As solas dos pés do meu avô’, lança no próximo sábado (23), na loja da editora Caramurê, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), seu novo livro, ‘Para além de 22 - um roteiro poético da semana de arte’, que homenageia a Semana de Arte de 1922, ocorrida há um século. A tarde de autógrafos está marcada para começar às 16h.

Na obra, os poemas em prosa se intertextualizam, dialogando com nomes e obras do movimento que foi um divisor de águas da arte e cultura brasileiras.

Curiosamente, o autor ainda tem outro lançamento esta semana. Trata-se de ‘Soprando o vento’, livro com o qual faturou o prêmio do Selo João Ubaldo ano 3. Neste caso, a cerimônia de lançamento ocorrerá na Fundação Gregório de Matos (FGM), na quinta-feira (28), com presença confirmada do prefeito Bruno Reis.

Sobre o autor

Tiago D. Oliveira nasceu em 1984, em Salvador, e é graduado e mestrando em Letras pela UFBA, tendo passado pela UNL (Portugal). Tem poemas publicados em blogs, portais, revistas e jornais especializados no Brasil, Portugal e Espanha. Participou também de antologias no Brasil e em Portugal.

Publicou ‘Distraído’, poesia (Editora Pinaúna, 2014), ‘Debaixo do vazio’, poesia (Editora Córrego, 2016), ‘Contações’, poesia (Editora Patuá, 2018), ‘As solas dos pés de meu avô’, poesia, publicado no Brasil (Editora Patuá, 2019) e em Portugal (Editora Gato Bravo, 2021) e o livro ‘Mainha’, (Editora Patuá, 2020). Escreve para o portal literário Letras In.Verso e Re.Verso.

O autor também foi finalista do prêmio Oceanos 2020 com o livro ‘As solas dos pés de meu avô’ e vencedor do Selo João Ubaldo Ribeiro 2020, na categoria poesia, com o original ‘Soprando o vento’, editado agora também pela Caramurê.

