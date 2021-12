Polícia apreende 10 encomendas com drogas nos Correios de Simões Filho

Maconha e sementes da erva vindas do Uruguai, com um manual de instruções para o cultivo, foram apreendidas após a interceptação de 10 encomendas durante a sexta fase da Operação Correios, realizada pela Coordenação de Narcóticos do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas, localizado na Rodovia BA-535, na Via Parafuso, nesta quinta-feira (9).

As ações têm o objetivo de coibir o tráfico de drogas, com a utilização de encomendas transportadas pelo órgão federal. Com o apoio do Canil da Coordenação de Operações Especiais (COE) e do setor de segurança dos Correios, foram apreendidos um quilo e meio da droga, que seguiria para bairros de Salvador, municípios do interior da Bahia e outros estados do país. Os entorpecentes estavam escondidos em vasos para planta, lancheira infantil e outros pacotes.

(Divulgação/PC) (Divulgação/PC)

O coordenador da Narcóticos, delegado Glauber Ushiyama, explica que tanto o remetente quanto o destinatário das drogas variam muito. “As sementes foram enviadas do município baiano de Maraú e iria para uma cidade do interior de São Paulo. A circulação desses materiais ilícitos abrange diversos pontos da Bahia e outros estados do País. Porém, todos os envolvidos serão investigados”, explicou.

A operação contou com os cães farejadores do Canil da Coe, a K9, cocker spaniel, “Jade”, e a K9, Pastor malinois, “Vulcana”, que localizaram e identificaram a maconha e as sementes. As drogas serão encaminhadas para a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).