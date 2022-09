Polícia apreende 201 quilos de maconha dentro de carro na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 201 quilos de maconha escondidos em um Fiat Uno, em Brumado. Segundo a assessoria de comunicação da corporação, os agentes faziam rondas na altura do Km 373 da BR-030, quando flagraram o motorista do Uno arremessar um cigarro pela janela do carro.

Os policiais também teriam percebido que ele transitava em velocidade reduzida, o que indicaria que transportava carga pesada. Durante a fiscalização, os agentes perceberam um cheiro característico de maconha no interior do carro. Além disso, na entrevista, os dois homens que estavam no carro teriam aparentado nervosismo e dito informações desencontradas em relação ao motivo e destino da viagem, o que levantou as suspeitas da equipe.

Ao fazer uma busca no interior do automóvel, policiais encontraram a maconha dividida em 246 tabletes. Aos policiais, os suspeitos teriam assumido a responsabilidade pelo transporte ilícito e informaram que adquiriram os pacotes de maconha em Montes Claros (MG) e pretendiam vender na cidade de Campina Grande (PB).

Dentro do carro, foram encontrados ainda produtos como redes, kit de capas, lençol, panos de prato, tapetes e bonés.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde os suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.