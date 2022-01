Polícia apreende 21 kg de cocaína em laboratório de drogas no bairro de Santa Cruz

A Polícia Militar da Bahia apreendeu 21 quilos de cocaína nesta quinta-feira (13), no bairro de Santa Cruz, região do Nordeste de Amaralina, em Salvador, como parte da Operação Força Total que acontece simultaneamente nos 417 municípios baianos.



Equipes da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina) realizavam rondas na Rua Nova República, por volta das 11h, quando um grupo fugiu assim que avistou a viatura da Polícia Militar. A guarnição realizou o acompanhamento dos homens que entraram em um imóvel na Rua Oriente. No interior da casa, os policiais militares flagraram um homem de 21 anos, porém os demais conseguiram fugir pelos fundos.



No interior do imóvel os policiais encontraram um laboratório de drogas e apreenderam 21 quilos de cocaína, 40 munições (calibres 7,62 e 5,56), uma prensa industrial com capacidade de 30 toneladas de pressão, seis balanças digitais, um aparelho celular, um liquidificador industrial, 20 mil recipientes para acondicionar drogas e três tubos de lança-perfume.

A ocorrência foi registrada no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Força Total

A Operação intensifica o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo nos 417 municípios com o objetivo de potencializar as ações e operações policiais em andamento, ampliando a segurança no estado.



Ao todo, mais de cinco mil policiais militares, inclusive de unidades administrativas e de ensino, reforçam o policiamento nas ruas nas modalidades a pé, em viaturas, motocicletas, bases móveis e em postos de abordagem policial.