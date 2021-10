Polícia apreende 30 quilos de drogas em Porto Seguro, no extremo sul do estado

Trinta quilos de maconha, cocaína e crack foram apreendidos por equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Porto Seguro), no Complexo do Baianão, no extremo-sul da Bahia. O material foi encontrado sob posse de um homem que não foi identificado.



Segundo o comandante da unidade, tenente-coronel Alexandre Costa de Souza, os policiais faziam rondas na rua Sete de Setembro, quando um homem, segurando uma mochila, demonstrou inquietação e tentou fugir da abordagem. Os PMs encontraram os entorpecentes e balanças com o sujeito.



O suspeito foi encaminhado para a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Porto Seguro), onde foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes, conforme explicou o delegado plantonista Sinézio Vieira Júnior.