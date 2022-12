Polícia apreende 35 kg de maconha e prende suspeito no oeste da Bahia

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (7) por cultivo e tráfico de maconha no povoado de Javi, município de Muquém do São Francisco, no oeste da Bahia. A prisão é parte da Operação Aranha Vermelha, da Polícia Federal.

A Polícia Militar também apreendeu cerca de 35 kg de maconha sendo transportados no carro de um dos envolvidos. A operaçao envolveu mais de 40 policiais da Rondesp Chapada, Cipe Semiárido, e também, da Polícia Militar de América Dourada.

Foram cumpridos ainda quatro mandados de busca e apreensão, além de medida cautelar de sequestro de bens imóveis, nas cidades de Irecê e na zona rural de América Dourada. Nos locais de busca, várias armas de fogo foram aprendidas, além de documentos e aparelhos eletrônicos.

Os envolvidos poderão responder por diversos crimes, dentre eles integrar associação criminosa, tráfico de drogas, além de lavagem de dinheiro.