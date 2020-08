Polícia apreende carga de maconha avaliada em R$ 120 milhões

Placas de grama sintética foram usadas para disfarçar oito toneladas de maconha avaliada em R$ 120 milhões. A carga do entorpecente foi localizada, na noite de quarta-feira (5), por equipes da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv/ Itabuna). O flagrante ocorreu na BA 026, nas proximidades do município de Maracás.

O comandante da CIPRv, major Edson Brito Júnior, contou que os policiais realizavam a operação Entardecer Seguro, quando perceberam o nervosismo do condutor do veículo, após ser parado. "Revistamos o caminhão e encontramos a droga entre as placas de grama sintética", contou o oficial.

O entorpecente, segundo informações preliminares, saiu de São Paulo e seria entregue na capital baiana. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Territorial de Maracás.