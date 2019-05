Polícia apreende cinco quilos de cocaína com dupla no bairro de São Marcos

Policiais do Esquadrão de Motociclistas Águia da Polícia Militar apreenderam, na tarde de sexta-feira (3), cerca de cinco quilos de cocaína no bairro de São Marcos. Os entorpecentes estavam com Isaac Faria dos Santos, 36, e um adolescente de 17 anos.

Segundo informações da PM, equipes do Garra patrulhavam na localidade do Coroado, quando um grupo de traficantes correu. Isaac e o menor acabaram cercados e capturados. Com a dupla os PMs encontraram cerca de cinco quilos de cocaína, dois mil pinos vazios que seria usados para embalar a droga, cinco pinos prontos para serem comercializados, balança e um relógio.

Isaac foi apresentado na Central de Flagrantes e o menor na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI)."Voltaremos ao bairro para prender o restante que escapou correndo", informou o comandante do Águia, major André Borges.