Polícia apreende mais de R$ 72 mil de origem do tráfico em Porto Seguro

Mais de 72 mil reais originados do tráfico de entorpecentes foram apreendidos, na manhã desta terça-feira (15), pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica, durante operação na estrada de Ibiruçu de Dentro, zona rural de Porto Seguro, no extremo-sul do estado.

Os policiais da especializada receberam a denúncia de um homem, em um veículo modelo Siena, cor prata, exibindo arma de fogo. As equipes foram ao local indicado e abordaram o condutor, que possui passagem pela polícia.

Com o suspeito, os PMs localizaram R$ 72,8 mil, um revólver calibre 32, munições, uma carabina Airsoft e anotações sobre o tráfico de entorpecentes.

O suspeito, o dinheiro e todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia Territorial de Porto Seguro.