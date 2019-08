Polícia apreende meia tonelada de explosivos no interior

A polícia apreendeu meia tonelada de explosivos com José Carlos Passos de Santana, 53 anos, em Souto Soares, no Centro-Norte do estado. Ele foi preso em flagrante no início da manhã desta terça-feira (13).

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) informou que José Carlos foi encontrado pelos policiais quando tentava fugir para a zona rural. Além das bananas de dinamites, também foram encontrados no veículo usado para fuga três bobinas de cordão e 10 caixas de espoletas explosivas.

Os materiais foram localizados na madrugada desta terça, no momento em que as guarnições faziam abordagens da Operação Varredura’. Na ocasião, ao notar as guarnições, José Carlos abandonou o veículo e fugiu.

Encaminhado para a Delegacia Territorial de Seabra, José Carlos foi autuado por porte ilegal de artefato explosivo.

"Durante o depoimento, além de confessar ser dono dos explosivos, ele disse também que trabalha em um garimpo e que os explosivos adquiridos na cidade de Ibiatiara seriam levados para o município de Sento Sé", contou o delegado plantonista Elton Sodré Muniz Andrade.